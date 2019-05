Criadores do jogo UNO esclarecem: cartas +2 e +4 não se podem somar

Atravessou gerações e continua a preencher as tardes e os serões de muitas crianças e jovens em todo o mundo. O jogo de cartas UNO é um dos mais populares de todos os tempos e talvez um dos mais controversos no que diz respeito às regras da partida (muitas das vezes personalizadas ao gosto dos próprios jogadores).

Mas agora, os criadores do famoso brinquedo vieram pôr fim a um dos maiores mitos do UNO, e que vai contra todas as regras da partida.

"Se alguém coloca uma carta +4, deves apanhar quatro cartas e passar a tua vez. Não podes pôr uma carta +2 para que a pessoa seguinte apanhe seis cartas. Sabemos que já o fizeste", pode ler-se no Twitter da companhia.





If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h