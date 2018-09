Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dave Grohl adia concertos após problemas de voz e brinca com Bono

Vocalista dos Foo Fighters foi obrigado a adiar duas datas da digressão e brincou com o músico dos U2.

18:06

O vocalista dos Foo Fighters, Dave Grohl, foi obrigado a cancelar dois concertos no Canadá após se ter apercebido que estava com problemas de voz.



Dave decidiu brincar com a situação e fez uma piada sobre o facto de Bono Vox, vocalista dos U2, também ter perdido a voz durante um concerto em Berlim, na Alemanha.



"É a última vez que ando aos beijos com ele", disse o vocalista dos Foo Fighters.