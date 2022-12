Lendas vivas do glam rock, os Def Leppard regressam no próximo verão aos palcos portugueses numa digressão conjunta com outros dinossauros do rock: os Mottley Crue. O espetáculo da ‘The World Tour’ passa pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a 23 de junho e será, nas palavras do guitarrista Phil Collen, a “melhor digressão de sempre”.









