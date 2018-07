Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Demi Lovato cancela tudo após overdose

Cantora de 25 anos tomou opiáceos em excesso, mas já está a recuperar junto da família.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A cantora norte-americana Demi Lovato sofreu uma overdose de opiáceos na terça-feira (ao que parece no seguimento de uma festa na sua casa que durou toda a noite) e foi levada de urgência para um hospital de Los Angeles, EUA, onde recuperou.



A artista, de 25 anos, que esteve em Lisboa para atuar no Rock in Rio, em junho, está agora entregue aos cuidados da família, que pediu aos meios de comunicação social para que não especulassem sobre o sucedido.



Acima de tudo, a mãe de Demi insiste para que não se diga que a filha tomou heroína - embora o seu porta-voz não tenha especificado que outra substância opiácea terá sido usada.



Entretanto, a agenda da artista está congelada: hoje daria um concerto em Nova Jérsia, que não vai acontecer; e o episódio do jogo televisivo 'Beat Shazam' em que participava não vai ser exibido, apesar de ter sido gravado.



Demi Lovato, que sofre de distúrbio bipolar e falou, em inúmeras ocasiões, dos seus problemas com drogas, álcool e excessos alimentares (nomeadamente no documentário 'Simply Complicated', ou 'Simplesmente Complicado'), escreveu, em março, na página da rede social Twitter, que estava oficialmente sóbria há seis anos e que isso era motivo para celebrar. Sobretudo depois de duas curas de desintoxicação (a primeira aos 18 anos).



Em junho, porém, lançou o tema 'Sober' ('Sóbria'), onde pedia desculpa aos pais e aos fãs por não ter conseguido manter-se no caminho da "alegria, da saúde e da felicidade".