Descoberto autorretrato de Van Gogh que esteve atrás de outra pintura durante 100 anos

Um autorretrato inédito de Vicent van Gogh foi encontrado esta quinta-feira atrás de outra tela do pintor holândes, na Escócia. Com a utilização de raios-X durante um estudo sobre a "Cabeça de uma camponesa", membros da Galeria Nacional da Escócia descobriram a obra que esteve camuflada por mais de 100 anos.O retrato estava coberto por camadas de cola e cartão, que terão sido inseridas antes de uma exposição no início do século XX. Van Gogh era conhecido por reutilizar telas, de modo a poupar dinheiro."Ficamos emocionados", disse Lesley Stevenson, curadora principal da galeria. "Nós tínhamos três trabalhos do Van Gogh na galeria e, de repente, conseguimos outro, que provavelmente é o mais excitante de todos", admitiu."É mais uma pequena peça que nos aproxima deste incrível artista", resumiu.