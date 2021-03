O antigo Cinema Batalha, no Porto, classificado como Monumento de Interesse Público e símbolo cultura da Invicta, vai voltar a abrir as portas à cidade em fevereiro de 2022, isto depois de concluídas, no final deste ano ano, as obras de reabilitação no valor de 3,95 milhões de euros. O espaço vai ser devolvido à cidade com um novo nome, Batalha Centro de Cinema, nova estrutura e programação.









A nova instituição pública, que terá como diretor artístico Gilherme Blanc, estará centrada na divulgação de correntes cinematográficas, cultura e investigação da sétima arte. “Será uma instituição aberta, participada, estimulante e também divertida”, explica Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

No Batalha, a conhecida Sala Bebé dará lugar a uma sala polivalente com bar e outras valências, sendo construída ainda uma sala-estúdio na parte posterior do segundo balcão, com capacidade para cerca de 150 pessoas. A plateia deverá manter os 346 lugares e a tribuna contará com 222. O projeto em execução (a empreitada recebeu luz verde do Tribunal de Contas em outubro de 2019) contempla ainda uma segunda sala de projeção e o aproveitamento do terraço.





pormenores

Artes, música e biblioteca



Com o cinema no centro das atividades, o Batalha irá cruzar artes visuais, música e investigação. A aposta passará também por programas anuais de continuidade, acolhimentos, parcerias e sessões especiais. Terá ainda biblioteca e mediateca.





Edifício histórico



Fundado em 1947, o Batalha funcionou como cinema até ao início do século XXI. Esteve depois encerrado entre 2000 e 2006 e reabriu como espaço cultural a cargo da Associação de Comerciantes do Porto (ACP). Em 2017 passou para as mãos da Câmara do Porto.