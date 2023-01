Dez anos depois, 'Balas & Bolinhos' vai regressar aos cinemas

A saga portuguesa "Balas & Bolinhos" vai lançar o quarto filme, anunciou a produtora Lightbox através do Youtube este domingo. O projeto encontra-se em fase de pre-produção e ainda não tem data de estreia prevista.



"Balas & Bolinhos: Só Mais Uma Coisa" é o nome do quarto filme da saga surge dez anos depois do último filme estar nos cinemas.







A saga de comédia portuguesa estreou nos cinemas a 2001. A história aborda a vida de peripécias de um grupo de amigos criminosos.



