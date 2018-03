Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dia Mundial do Teatro em clima de guerra

Trabalhadores do OPART vão manifestar-se à porta do Ministério da Cultura.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Na data em que se celebra mais um Dia Mundial do Teatro, o espírito dos profissionais do palco está longe de andar festivo e há mesmo uma manifestação marcada para esta manhã pelos trabalhadores do Organismo de Produção Artística (OPART). O ajuntamento deverá ter lugar junto ao Ministério da Cultura (MC), em Lisboa, durante uma audiência dos sindicatos representativos do setor com a tutela.



Na semana passada, o Governo anunciou um aumento de 15 para 16,5 milhões de euros de dotação para a criação artística neste ano, mas o CENA–STE, sindicato que representa os trabalhadores dos espetáculos, música e audiovisual considera a medida insuficiente, por ser pontual. Aquela entidade apela a que o MC faça um "verdadeiro novo modelo de apoio".



O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, já se manifestou disponível para "trabalhar com todas as estruturas representantes do setor", mas admitiu que "a construção de um novo modelo é sempre complexa", e implicará algum tempo até ser implementado.



Entre as vozes mais descontentes está Teresa Ricou, a conhecida Teté, que, em comunicado, lamenta o facto de o Chapitô estar "excluído do mapa de subsídios da DG Artes" e questiona como é que uma estrutura que "conjuga criação, educação artística, formação de públicos e programação eclética" é ignorada pelo Ministério da Cultura.



Mas como não há Dia Mundial do Teatro sem borlas, o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, volta a abrir as portas ao público com entradas gratuitas para os espetáculos ‘Ex-Zombies: Uma Conferência’ (19h00); ‘Montanha-Russa’ (21h00) e ‘Sweet Home Europa’ (21h30).



No Porto, o Teatro Nacional São João não tem representações agendadas para terça-feira, mas convida o público a realizar, gratuitamente, duas visitas guiadas ao espaço. Acontecem às 14h30 e às 15h00.



SAIBA MAIS

1961

Foi o ano em que se assinalou, pela primeira vez, o Dia Mundial do Teatro, por iniciativa do Instituto Internacional do Teatro. A primeira mensagem foi escrita pelo francês Jean Cocteau (1889-1963) no ano seguinte.



Mensagens célebres

Laurence Olivier, Luchino Visconti, Maurice Béjart, John Malkovich ou Judi Dench foram alguns dos nomes que escreveram textos para serem lidos no Dia Mundial do Teatro. No ano passado, Isabelle Huppert teve a tarefa e este ano é a escritora mexicana Sabina Berman.