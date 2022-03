Doença leva Bruce Willis a abandonar carreira

Ele foi o sedutor David Addison Jr. na série televisiva ‘Modelo e Detetive’, o durão John McClane em ‘Assalto ao Arranha-Céus’, o ‘louco’ James Cole em ‘12 Macacos’ ou o enigmático psicólogo infantil em ‘Sexto Sentido’.Agora, aos 67 anos e ao fim de 38 ligado à representação, Bruce Willis coloca um ponto final na carreira. Em causa está um grave problema de saúde, afasia, um distúrbio de linguagem causado por danos cerebrais que afetam a capacidade de comunicação. "O Bruce está a passar por alguns problemas de saúde e foi-lhe diagnosticada afasia, o que está a afetar as suas capacidades cognitivas", referiu esta quarta-feira a família em comunicado. "Como resultado disso, e com muita consideração, o Bruce está a afastar-se da carreira que significou tanto para ele."Bruce Willis, recorde-se, foi casado com Demi Moore, com quem teve três filhas, e em 2009 voltou a casar, com a modelo Emma Heming, de quem tem mais duas filhas.