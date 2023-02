Nos primeiros três minutos do filme, há um homem que diz a outro que já não quer ser amigo dele. E eis-nos lançados na situação – meio cómica, meio trágica – que o realizador britânico Martin McDonagh imaginou e desenvolveu no filme ‘Os Espíritos de Inisherin’, que estreia amanhã no nosso país.



Interpretado por Colin Farrell e Brendan Gleeson – que o cineasta já tinha juntado na obra ‘Em Bruges’, de 2008 –, este filme está candidato a nove Óscares, incluindo o de Melhor Ator (para Farrell), Melhor Realização e Melhor Argumento (McDonagh).









