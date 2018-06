Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens repartem o amor de uma mulher

Fernando Luís, Miguel Nunes e Teresa Sobral em peça premiada por SPA e Teatro Aberto.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A peça ganhou o Prémio SPA – Teatro Aberto no ano passado e, como ditam as regras, é agora levada à cena em Lisboa. ‘Pela Água’, de Tiago Correia, foi revista pelos olhos do encenador Tiago Torres da Silva e conta a história de dois homens que amam a mesma mulher. O encenador diz que se apaixonou pelo texto à primeira leitura.



"É uma peça que fascina, mais pelo que não diz – e que se esconde nas entrelinhas – do que por aquilo que diz", conta Torres da Silva, que convocou para este trabalho os atores Fernando Luís, Miguel Nunes e Teresa Sobral. O primeiro é o marido, o segundo o amante, mais jovem, Teresa Sobral é a mulher, já morta, por quem os dois suspiram.



"Para mim, o mais importante do teatro são os atores e estar a trabalhar com intérpretes deste gabarito é absolutamente inacreditável", acrescenta Tiago Torres da Silva.



Em cena de quarta a domingo, o encenador diz que o espetáculo "pode interessar a todas as pessoas que estejam abertas à novidade" e que gostem de preencher espaços em branco. "Há aqui uma narrativa que só termina no público e cada um sairá da sala com uma leitura diferente", conclui o encenador.



Os bilhetes custam entre os 7,50 e os 15 euros.



PORMENORES

Tiago Correia bisou vitória

O jovem dramaturgo Tiago Correia venceu recentemente, pelo segundo ano consecutivo, o Grande Prémio de Teatro SPA – Teatro Aberto. Este ano, com a peça ‘Alma’, uma homenagem ao avô, que deverá estrear em 2019 no Aberto.



Figurinos de Tenente

Esta é a segunda encenação de Tiago Torres da Silva a partir de um texto vencedor do prémio. Anteriormente, dirigiu ‘Álbum de Família’, de Rui Herbon. Aqui, volta a colaborar com o cenógrafo Rui Francisco e chamou o estilista José António Tenente para conceber os figurinos.