Dwayne Johnson é o ator mais bem pago do cinema

Dwayne Johnson volta a liderar a lista dos atores mais rentáveis do ano. Em 2019, o ator e antigo lutador da WWE, de 47 anos, rendeu 80,6 milhões de euros, em grande parte graças à sua participação em filmes como ‘Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw’ e na série ‘Ballers’, e também ao seu trabalho como produtor.Em segundo lugar, surge o australiano Chris Hemsworth, que se tornou célebre na pele de Thor, herói da Marvel. O ator faturou cerca de 68,9 milhões de euros em 2019. É seguido por Robert Downey Jr., com um salário de 59,5 milhões.A primeira mulher na lista dos mais ricos da ‘Forbes’ surge apenas na oitava posição, depois de Akshay Kumar, Jackie Chan, Bradley Cooper e Adam Sandler. Scarlett Johansson é a atriz mais bem paga, com uma faturação de 50,5 milhões de euros, seguida por Sofia Vergara e Chris Evans.