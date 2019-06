Concerto de Ed Sheeran faz tremer a Luz

Ainda havia uma réstia de luz do sol quando Ed Sheeran entrou, este sábado, às 21h00, no palco do Estádio da Luz, em Lisboa, onde milhares o aguardavam.Alguns estavam ali desde as 16h00, altura em que as portas se abriram para deixar passar os fãs do britânico de cabelo cor de fogo, que arrancou com ‘Castle on the Hill’.Típico de Ed Sheeran: nada de roupas extravagantes, de bandas cheias de músicos, de bailarinas descascadas. Apenas os ténis da praxe, uma t-shirt branca, um par de jeans. E uma guitarra, claro.No chão, uma caixa mágica que ele toca com os pés e que produz todos os sons de que precisa. O resto é a voz e as canções que compõe com uma facilidade desconcertante e que o tornam num dos mais populares cantores do momento.E depois há a simpatia. Ed adora falar com o público, contar histórias, recordar as circunstâncias em que compôs cada tema. O espetáculo que trouxe a Lisboa e que tem apresentado em todo o lado é simples e despretensioso. E não precisa de mais nada a não ser do seu óbvio talento.O público correspondeu, e de que maneira. Os fãs portugueses, há muito conhecidos pelo seu entusiasmo - e vozes estridentes - não deixaram de acompanhar o músico e de cantar, com ele, as canções que, pelos vistos, conhecem de cor.Ontem à noite, o concerto ia vivo e recomendava-se. Hoje há mais festa, com o britânico a voltar a subir ao palco na Luz.Mais de noventa por cento das pessoas que ontem faziam fila para ir ao concerto de Ed Sheeran em Lisboa eram jovens adolescentes, o que não impediu que a PSP tivesse montado um forte aparato policial em torno do Estádio da Luz, envolvendo mais de 500 agentes.Mas fora o calor extremo, que provocou mal-estar junto de alguns dos que esperavam ao sol, nada se passou e a entrada foi pacífica.Adolescentes, adolescentes, adolescentes. Muitos pais. Algumas pessoas na casa dos 20 e dos 30. Filas e filas intermináveis, à torreira do sol, num dia em que o termómetro marcava muito para lá dos 30 graus.Era este o cenário, ontem à tarde, pouco antes das portas do Estádio da Luz se abrirem para deixar entrar os fãs de Ed Sheeran, no primeiro de dois concertos agendados para Lisboa.Nem todos estavam contentes com as condições impostas pela organização. "Não posso levar a minha comida?", perguntava uma jovem fã a um agente da PSP. "Não. Não são autorizados alimentos embalados." "Mas não está embalado. Está no meu saco." Resposta: "Não são autorizados alimentos embalados."E pronto, a rapariga deu meia volta e voltou para a fila, para o pé dos amigos. Os primeiros a chegar estavam ali desde bem cedo, e o entusiasmo não parecia esmorecer, nem mesmo com o calor.De resto, tem sido assim o fenómeno Ed Sheeran: por todo o lado por onde passa, o cantor enche e esgota, atrai milhares de pessoas – habitualmente muito jovens – e Portugal não foi exceção.Até 26 de agosto, Ed Sheeran dará mais de 30 concertos na Europa. Depois de Lisboa, o músico parte para Barcelona, Madrid, Florença, Roma e Milão, até 19 de junho. Seguem-se Alemanha, Áustria, Roménia, Rússia e Finlândia, até terminar no Reino Unido, onde tem agendados sete concertos.De acordo com a revista ‘Billboard’, Ed Sheeran foi o músico que mais faturou ao vivo em 2018. A digressão ‘Divide’ permitiu-lhe arrecadar mais de 377 milhões de euros com os 99 espetáculos que realizou pelo mundo, batendo o anterior recorde que pertencia aos Rolling Stones (374 milhões).