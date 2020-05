De Ronaldo ao locutor do Polo Norte: A despedida "bíblica" dos diretos de Bruno Nogueira

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Nogueira (@corpodormente) em 15 de Mai, 2020 às 5:08 PDT

Terminou num cenário quase “bíblico” – como Markl apelidou durante a ‘procissão’ – uma sequência de diretos no Instagram protagonizada por Bruno Nogueira e convidados, amigos, conhecidos e desconhecidos.De Portugal a Turim – até Ronaldo apareceu -, de Manchester – de Bernardo e Bruno Fernandes – até perto do Polo Norte onde a rádio de Cal Lockwood se tornou famosa… “Como É Que o Bicho Mexe?” percorreu o Globo ao longo das últimas semanas e 'aconchegou' milhares de portugueses todas as noites durante esta fase difícil que meio Mundo atravessa devido ao coronavírus.Em tempo de pandemia, foi em apoteose que Bruno Nogueira foi recebido nas ruas de Lisboa nesta ‘última ceia’. Desde outdoors a luzes de Natal em carros e casas por cada rua que passava.Foram dezenas – se calhar centenas – os que saíram às estradas durante a noite de sexta-feira para agradecer ao humorista o aconchego em tempo de pandemia.Os comentários foram unânimes, Bruno Nogueira realizou uma das maiores homenagens à cultura e ao povo português de que há memória. Conversas insólitas – a maior parte para maiores de 18 – fizeram parte dos ‘guiões’ que nunca existiram e provocaram gargalhadas em milhares de pessoas todas as noites. O cariz solidário dos diretos conseguiu angariar milhares de euros para instituições.O longo percurso desta última noite, acompanhado permanentemente por mais de 150 mil pessoas no Instagram, terminou ao som do fadista português Tony de Matos. Filipe Melo ao piano fez ecoar ‘Vendaval’ no icónico Coliseu dos Recreios acompanhado pela voz de Bruno Nogueira e debaixo do olhar atento dos vários amigos que com ele partilharam estas noites. E como diz a canção: “Sigo tranquilo o rumo da esperança, Buscando aquela paz apetecida, Para ti eu fui um lago de bonança”.