Enrique Iglesias deixa fãs ao rubro em Lisboa

Cantor voltou a Portugal, dois anos após a última atuação.

Por Amarilis Borges | 01:30

Apesar de o espetáculo ter começado com uma hora de atraso (o que provocou ansiedade na assistência), a estrela da pop Enrique Iglesias deixou esta quarta-feira a Altice Arena, Lisboa, ao rubro. A sala encheu de fãs que gritavam de saudades do cantor, que há mais dois anos não passava pelo nosso País.



Depois de um espetáculo para 50 mil pessoas em Tel Aviv, Israel, no domingo, o artista espanhol atuou para cerca de 10 mil pessoas em Lisboa. Um número mais modesto mas que, ainda assim, não significou menos empenho do cantor, que voltou a provar por que é uma das maiores estrelas da música latina.



‘I’m a Freak’, ‘Bailando’ e o mais recente ‘El Baño’, entre outros temas, fizeram as delícias dos fãs. E a alegria do público cresceu ainda mais quando Anselmo Ralph subiu ao palco para dividir ‘Súbeme La Radio’ com o filho de Julio Iglesias.



Enrique, de 43 anos, 22 dos quais de carreira, nunca escondeu o carinho que tem por Lisboa, onde já deu quatro concertos, e chegou na passada 2ª feira para aproveitar a cidade.



Pai dos gémeos Nicholas e Lucy, de cinco meses, fruto da relação com a ex-tenista Anna Kournikova, revelou, contudo, em entrevistas recentes, que mal pode esperar para estar novamente com a família. Até lá, tem ainda de atuar na Rússia e Dinamarca. Depois, a sua digressão entra numa pausa de três meses, até retomar em setembro.



Receitas vão tratar crianças com cancro

O regresso de Enrique Iglesias a Lisboa tinha de ter um sabor especial e Cristiano Ronaldo encontrou a fórmula ideal. O craque português sugeriu ao amigo que doasse 7% das receitas do concerto na Altice Arena ao Instituto Português de Oncologia (IPO), para tratar casos de crianças e adolescentes que enfrentam o cancro. E o desafio foi aceite.



A assistir ao espetáculo desta quarta-feira estiveram alguns destes doentes, que tiveram ainda a oportunidade de conviver com Enrique Iglesias antes do início do espetáculo.