O escritor foi levado para o

Hospital de Santa Marta, no domingo,

depois de ser estabilizado pelos socorristas do INEM com um desfibrilador na Feira do Livro.

O escritor Francisco Moita Flores foi operado durante a noite após ter sofrido um ataque cardíaco este domingo durante uma sessão de autógrafos na Feira do Livro, em Lisboa.Ao que oapurou, a operação terminou as 5h00 desta segunda-feira e correu bem.