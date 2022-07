Às 20h00 ainda estavam a ser colocadas as últimas mesas na área da restauração. Forçado a mudar-se em tempo recorde da praia para a cidade, mais concretamente da Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, Sesimbra, para o Parque das Nações, em Lisboa (em causa a declaração do estado de contingência pelo elevado risco de incêndio e a consequente proibição de realização de atividades em zona florestal), o festival Super Bock Super Rock abriu esta quinta-feira as portas da sua 26ª edição para um número estimado de 15 mil pessoas.









