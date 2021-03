Estilista que imitou camisolas poveiras também copiou loiças portuguesas

A mesma estilista norte-americana que copiou as camisolas poveiras e que levou, inclusive, o Estado português a acionar meios judiciais para combater a “apropriação abusiva”, está de novo envolta em polémica. Tudo porque Tory Burch também tem à venda no seu site várias loiças em tudo semelhantes às famosas loiças centenárias portuguesas Bordallo Pinheiro. Em causa estão artigos, como pratos, travessas ou jarros inspirados em elementos da natureza, sobretudo nas típicas folhas de couve portuguesa que Bordallo Pinheiro idealizou no final do século XIX. Olhando para umas e para outras, a única diferença parece mesmo ser o preço. As loiças à venda no site de Tory Burch chegam aos 235 euros, enquanto as nacionais rondam os 30 euros. A loja portuguesa já reagiu: “Cá para nós, há coisas que valem bem mais que o preço. O apreço pela criatividade, a tradição, a originalidade, a história”, escreveram na sua página oficial. “A nossa recompensa maior é a vossa preferência, lealdade e reconhecimento do que é autêntico.”





Recorde-se que depois da polémica com a cópia das camisolas poveiras, e apesar de um pedido de desculpas, Tory Burch não se livrou de um puxão de orelhas do Governo português que, através da ministra da Cultura, Graça Fonseca, “tomou a iniciativa de solicitar a identificação das vias judiciais e extrajudiciais ao dispor do Estado para defender a camisola poveira enquanto património cultural português”.