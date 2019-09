‘Febre’ no Casino Estoril quer conquistar corações

Paulo Sousa e Costa encenou ‘Grease’ e viu-se, sem surpresas, com um grande êxito de público nas mãos. Razão mais do que suficiente para regressar ao género musical.‘Saturday Night Fever’, que é como quem diz ‘Febre de Sábado à Noite’, acaba de estrear no palco do Casino Estoril, com muita música e uma mensagem: quando as pessoas vivem oprimidas por uma crise financeira, todas as suas energias se canalizam para a transformação das suas vidas.O encenador – e diretor da produtora Yellow Star Company – diz que não está "a inventar nada" quando pega em sucessos do cinema e os leva para o palco. "É o que está a acontecer na Broadway e no West End", afirma."Quando lá vais, o que vês em cena é ‘Tootsie’, ‘Pretty Woman’, ‘King Kong’... Quando tens uma marca conhecida é mais fácil atrair o público", diz, acrescentando, no entanto, que o sonho é, um dia, criar musicais originais.E se Diogo Morgado foi o protagonista do seu ‘Grease’, Ricardo de Sá foi o escolhido para encarnar o Tony Manero português. O protagonista de ‘Saturday Night Fever’ a que John Travolta emprestou a pele – e o corpo – no grande ecrã. "Já tinha trabalhado com o Ricardo noutros projetos e gostei da energia dele. Da forma como se entrega ao trabalho. Achei que seria perfeito para este papel", diz Paulo Sousa e Costa.‘Saturday Night Fever’ estará em cena até 17 de novembro. Com bilhetes dos 15€ aos 30€.