O filme estreou em janeiro, no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, onde foi descrito pela crítica como “uma experiência cinematográfica eletrizante”, eficaz a “captar a essência inquieta de Fernando Pessoa”. ‘Não Sou Nada – The Nothingness Club’ chega na quinta-feira às salas nacionais com a promessa de deixar o espectador submergido pelo universo complexo e multifacetado do autor da ‘Mensagem’.









Ver comentários