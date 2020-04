Figuras do Heavy Metal português juntam-se para gravar versão de 'My Sharona' dedicada ao coronavírus

Ele veio de Wuhan, lá na China. Para nos contaminar, o Corona. Isto não vai lá só com aspirina, Tão cedo não vai passar, o Corona. Lava as mãos, com sabão, espirra para a manga E não para o chão, tem cuidado porque ele é… Ai, Ai, Ai, Uhhh É-é-é é o Corona Não te armes em esperto, na esplanada. Ele vai te apanhar, o Corona. Nem andes a passear, junto à praia. Não sejas vítima do Corona. Lava as mãos, com sabão, espirra para a manga E não para o chão, tem cuidado porque ele é… Ai, Ai, Ai, Uhhh É-é-é é o Corona Estamos de quarentena, mas que cena! Não penses que escapas ao Corona. Dalguns não temos, temos pena. Pensam que são mais espertos que o Corona. Lava as mãos, com sabão, espirra para a manga E não para o chão, tem cuidado porque ele é… Ai, Ai, Ai, Uhhh É-é-é é o Corona

Vários músicos do panorama português do Heavy Metal juntaram-se para fazer uma versão do clássico 'My Sharona' dos The Knack dedicada ao coronavírus. "É o Corona", foi o nome escolhido para a música.Entre as caras conhecidas no vídeo estão Rui Duarte dos RAMP, Luís Barros dos Tarantula ou Tó Pica dos Sacred Sin.