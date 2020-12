Filho de David Bowie encontra prenda do pai 36 anos depois

Quase cinco anos após a morte de David Bowie, o filho mais velho do músico, Duncan Jones, revelou que recebeu o melhor presente de Natal: uma recordação do pai. O conhecido realizador encontrou o cachecol usado por Bowie na curta-metragem ‘The Snowman’, e que lhe tinha sido oferecido há 36 anos. Quando mudou de casa, Duncan Jones achou que havia perdido o acessório que tanto significado tinha para si. Agora, inesperadamente, no dia de Natal, encontrou-o num baú, onde guardava algumas recordações de infância. "Fui à procura de uns bonecos que tinha guardado em caixas e encontrei-o", escreveu nas redes sociais, partilhando uma fotografia com o cachecol.O momento serviu de pretexto ao produtor Brian Harding, responsável por incluir David Bowie em ‘The Snowman’, para recordar a história do mítico cachecol azul com que o artista apareceu em todas as ações promocionais relacionadas com o filme de animação."Foi tricotado por uma senhora do departamento de contabilidade da produtora do filme. Ela veio aos bastidores e deu-o ao David. Quando o filme acabou, ele perguntou-lhe se o podia guardar para o dar ao filho. Foi a única coisa que cobrou pelo seu trabalho", recordou, reforçando o valor sentimental da peça.O músico David Bowie, recorde-se, morreu aos 69 anos, em 2016, após uma longa batalha contra o cancro. A sua última atuação ao vivo tinha sido dez anos antes, em Nova Iorque.