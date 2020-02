Filme ‘D’artacão’ chega aos cinemas em 2021

'D’artacão e os Três Moscãoteiros’, a série que divertiu milhões de crianças durante as décadas de 80 e 90, está de regresso, desta vez em filme. O clássico de animação estreia-se no grande ecrã numa produção espanhola da Apolo Films em parceria com a indiana Cosmo-Maya."A série foi um sucesso em mais de 100 países. Todos se lembram da canção. Fizemos agora uma readaptação dos 26 episódios, em apenas 95 minutos", começou por explicar aoo realizador Toni García."D’Artacão é um jovem impetuoso que viaja a Paris com o sonho de juntar-se ao corpo de mosqueteiros ao serviço de Luís XIII. É uma aventura de capa e espada cheia de amizade, honra, justiça, ação e muita comédia. O lema mantém-se: Um por todos e todos por um", lê-se na sinopse divulgada pela produtora."O ritmo é mais moderno, é tudo novo. Por exemplo, a Julieta, que no original não tem qualquer atividade, agora é mais ativa. A representação social das personagens também mudou", garantiu García, sublinhando que "sem contar com gastos de promoção e direitos de autor" a obra já custou "18 milhões de euros".Ainda sem imagens, ‘D’artacão’ tem estreia prevista para janeiro de 2021.A distribuição em Portugal está a cargo da Lusomundo. Em Portugal, a série infantil estreou-se na RTP, em 1981. João Lourenço, Manuel Cavaco, António Montez, João Perry e Maria Emília Correia deram a voz aos desenhos.n