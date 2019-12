Nos Estados Unidos, a segunda aventura de ‘Frozen’ já ultrapassou a barreira dos 200 milhões de dólares (cerca de 182 milhões de euros), em apenas sete dias, e por cá o sucesso deste filme de animação inspirado num conto de Hans Christian Andersen também surpreendeu na bilheteira.

Em apenas quatro dias foi visto por 122 366 mil pessoas e somou, em caixa, 656 773 euros. É um resultado que impressiona mas que se justifica: não só o êxito da aventura anterior tinha deixado os espectadores – sobretudo os mais jovens – com água na boca, como o facto de o Natal estar à porta aumenta o apetite por este tipo de produções. ‘Frozen 2 – O Reino do Gelo’ chega ao grande ecrã pela mão dos estúdios Disney e desta feita apanha as personagens já nossas conhecidas três anos após os acontecimentos da primeira aventura (de 2013).

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven partem de viagem, saindo do reino de Arendelle para descobrirem a origem dos poderes mágicos de Elsa. Isto porque o reino está em perigo...

A versão portuguesa deste ‘Frozen’ conta com as vozes de atores como Diogo Morgado e Henrique Feist.



‘Frozen 2’ derrete corações em Portugal