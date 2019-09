‘Rei Leão’ é fenómeno nos cinemas nacionais

A nova versão do clássico da Disney ‘O Rei Leão’ consolidou na última semana a sua posição como filme mais visto nas salas de cinema nacionais desde que há registos, ou seja, desde 2004.

De acordo com os dados do Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA), a longa-metragem realizada por Jon Favreau, que adapta digitalmente o filme de animação de 1994, já foi vista por mais de 1,24 milhões de espectadores, totalizando uma receita bruta superior a 6,8 milhões de euros. Os números vão continuar a subir, uma vez que a obra se mantém em cartaz.

Há uma semana, ‘O Rei Leão’ já tinha ultrapassado ‘Avatar’ como campeão de bilheteira em Portugal. A película de James Cameron, que segurou o lugar durante dez anos, caiu para o segundo posto, com 1,2 milhões de espectadores. Ainda assim, tem uma receita bruta superior à história de Simba: 6,9 milhões.

A fechar o pódio encontra-se o filme de animação ‘Mínimos’, estreado em 2015. Contudo, teve menos de um milhão de espectadores. De resto, entre os filmes mais vistos em Portugal desde 2004 encontram-se quatro filmes animados e cinco sequelas. Só um conta com atores portugueses no elenco: ‘A Gaiola Dourada’, que ocupa a 10ª posição.



PORMENORES

‘Variações’

Filme biográfico de António Variações é o filme português mais visto do ano. Já soma 178 mil espectadores e quase 1 milhão de euros em receita.



‘O Pátio das Cantigas’

A nova versão de ‘O Pátio das Cantigas’, estreada em 2015, é o maior sucesso do cinema luso desde 2004. Levou 608 mil pessoas às salas de cinema.



‘Avengers: Endgame’

A nível mundial, ‘O Rei Leão’ já é o 7º filme mais visto de sempre. O 1º lugar é ocupado por ‘Avengers: Endgame’, que na última semana ultrapassou ‘Avatar’.