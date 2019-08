Filme 'Variações' é surpresa do ano no cinema português

Estreou há apenas uma semana mas já é o filme português mais visto do ano. ‘Variações’, biografia do barbeiro minhoto tornado músico António Variações (1944-1984) protagonizada por Sérgio Praia, já foi vista por 84 105 espectadores, de acordo com os dados oficiais do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Em termos de receita bruta, ‘Variações’ já totaliza mais de 453 mil euros.A longa-metragem realizada por João Maia, que levou mais de 10 anos a ficar concluída, tem sido um sucesso junto da crítica especializada e do público e, em poucos dias, ultrapassou ‘Snu’ (estreou em março), que ocupava a primeira posição do ranking: levou 82 366 espectadores às salas de cinema nacionais.Em terceiro lugar está ‘Tiro e Queda’, protagonizado por Eduardo Madeira e Manuel Marques, com 43 940 espectadores. Seguem-se o documentário ‘Tony’, sobre Tony Carreira, ainda em exibição, com 38 312 espectadores, e ‘Ladrões de Tuta e Meia’, de Hugo Diogo, com 25 619 espectadores.‘Variações’ foca-se na vida de António Variações entre 1977 e 1981. Além de Sérgio Praia, o elenco inclui, entre outros, Filipe Duarte, Victoria Guerra, Lúcia Moniz, Afonso Lagarto, Maria José Paschoal e José Raposo.A versão real de ‘O Rei Leão’, estreada há mais de um mês, está prestes a fazer história nas salas de cinema nacionais e tornar-se o filme mais visto desde que há registos. Já foi visto por 1 200 447 espectadores. ‘Avatar’, de 2009, lidera com 1 207 749 pessoas.