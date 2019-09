Filme do ‘Rei Leão’ já é o filme mais visto de sempre em Portugal

A versão real de ‘O Rei Leão’, que estreou no nosso país a 18 de julho, já é o filme mais visto de sempre em Portugal, com um total de 1 221 148 espectadores até ao momento. Superou, assim, o anterior recordista nacional, o filme ‘Avatar’, de James Cameron, que em 2009 somou 1 207 749 espectadores.Os dois filmes são os mais vistos entre nós desde que o ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual começou a recolher e divulgar estes dados, em 2004.‘O Rei Leão’ é o filme mais visto deste ano em Portugal, e tem quase o dobro dos espectadores do segundo classificado: ‘Vingadores: Endgame’.