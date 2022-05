Filme ‘O Último Banho’ domina prémios Sophia

Nomeados nas principais categorias dos Prémios Sophia

O filme ‘O Último Banho’, com 13 indicações, é o mais nomeado para a edição deste ano dos Prémios Sophia, os prémios da Academia Portuguesa do Cinema. Logo a seguir surge ‘Bem Bom’, com um total de 12 indicações.Primeira longa-metragem do realizador David Bonneville, ‘O Último Banho’ (conta a história do reencontro de uma mulher, prestes a cumprir os votos para a vida religiosa, com o sobrinho adolescente), é candidata em quase todas as categorias, entre as quais Melhor Filme, Realização, Argumento Original, e Melhor Ator e Melhor Atriz, pelas prestações de Martim Canavarro e Anabela Moreira, respetivamente. Já ‘Bem Bom’, filme sobre as Doce que foi o mais visto em sala no ano passado, está indicado, entre outros, para Melhor Filme, Realização, Argumento Original, Montagem, Guarda-Roupa e Melhor Atriz, para Lia Carvalho. Entre os filmes mais nomeados estão também ‘O Som Que Desce da Terra’, ‘Terra Nova’ e ‘Sombra’.Este ano, a academia irá atribuir o Prémio Sophia de carreira ao produtor, realizador, programador e divulgador Abi Feijó, nome de referência do cinema de animação feito em Portugal. A cerimónia da 11ª edição dos Sophia está marcada para 18 de junho, no Casino Estoril.