‘Mosquito’ e ‘Listen’ limpam prémios Sophia

Os filmes ‘Mosquito’, com seis prémios, e ‘Listen’, com cinco, foram os grandes vencedores da edição 2021 dos prémios Sophia, os maiores do cinema em Portugal. A cerimónia, que decorreu no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, atribuiu dois prémios ao filme ‘Ordem Moral’.‘Mosquito’, do realizador João Nuno Pinto, venceu nas categorias de Melhor Ator Principal (João Nunes Monteiro), Melhor Ator Secundário (Filipe Duarte), Melhor Montagem, Melhor Som, Melhor Caracterização/Efeitos Especiais e Melhor Guarda-Roupa. Já ‘Listen’, de Ana Rocha de Sousa, venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Argumento Original, Melhor Atriz Principal (Lúcia Moniz), Melhor Atriz Secundária (Maisie Sly) e Melhor realização."Agradeço a todas as pessoas que me têm amado, acompanhado e protegido. Agradeço a todos os que não o fizeram, que me criticaram e me ajudaram a ser melhor. Aprendi que não precisamos de conquistar todos. Precisamos é de descobrir aquilo que queremos fazer", disse Ana Rocha de Sousa. O filme ‘Ordem Moral’, realizado por Mário Barroso e produzido por Paulo Branco, venceu a Melhor Banda Sonora Original (Mário Laginha) e Melhor Maquilhagem e Cabelos.Alexandra Ramires venceu o Sophia de Melhor Animação com ‘Elo’, enquanto o realizador Bernardo Lopes venceu o prémio de de Melhor Curta de Ficção, com ‘Moço’.‘Amor Fati’, de Cláudia Varejão, foi considerado o melhor documentário em longa-metragem e ‘Terranova’, de Joaquim Leitão, a melhor série televisiva.A atriz e encenadora Maria do Céu Guerra e o ator Sinde Filipe foram galardoados com o prémio Sophia de Carreira.