Academia Portuguesa de Cinema atribui este domingo os prémios Sophia

Os vencedores dos prémios do cinema português, os Sophia, são anunciados este domingo pela Academia Portuguesa de Cinema, numa edição liderada por "Mosquito", filme de João Nuno Pinto, que soma 13 nomeações.

Esta será a décima edição dos prémios Sophia, numa cerimónia que decorrerá este domingo à noite no Casino Estoril (Cascais), e na qual serão reconhecidas as carreiras da atriz e encenadora Maria do Céu Guerra e do ator Sinde Filipe.

A liderar as nomeações está "Mosquito", filme de ficção inspirado numa história verídica do avô do realizador João Nuno Pinto, passada em África, durante a Primeira Guerra Mundial.