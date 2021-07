Esta torna-se assim na segunda mulher a ganhar o prémio máximo da competição (após Jane Campion, em 1993, por ‘O Piano’).



Foi por acidente que o cineasta norte-americano Spike Lee, presidente do júri do 74º Festival Internacional de Cinema de Cannes, anunciou este sábado a Palma de Ouro para o filme ‘Titane’, da francesa Julia Ducournau.Esta torna-se assim na segunda mulher a ganhar o prémio máximo da competição (após Jane Campion, em 1993, por ‘O Piano’).





Spike Lee começou por anunciar o grande vencedor do festival, categoria que geralmente é reservada para o final da cerimónia, dando a vitória a ‘Titane’ (em português ‘Titânio’). O filme marca o regresso da realizadora que agitou Cannes em 2016 com ‘Raw’, sobre uma estudante vegetariana que é forçada a comer carne pela primeira vez, o que desperta os seus instintos canibais.

O prémio de melhor ator foi para o americano Caleb Landry Jones, com ‘Nitram’, sobre o massacre australiano de Port Arthur. Já a norueguesa Renate Reinsve venceu na categoria feminina, pelo seu desempenho em ‘The worst person in the world’.





O Grande Prémio do Júri foi para ‘A Hero’, do iraniano Asghar Farhadi, e ‘Compartment N. 6’, do finlandês Juho Kuosmanen. Já o Prémio do Júri foi para ‘Ahed’s Knee’, do israelita Nadav Lapid, e para ‘Memoria’, do tailandês Apichatpong Weerasethakul.