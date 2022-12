Franz Ferdinand, Ana Moura e David Guetta animam festivais em Portugal

Franz Ferdinand, Sampa The Great e James Murphy, dos LCD Soundsystem (DJ set), são as novas confirmações para a edição de 2023 do Festival SBSR (de 13 a 15 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta).

Nesta quinta-feira também o EA LIVE Évora (recém-nomeado para os Iberian Festival Awards, na categoria Best Small Festival) anunciou Rui Veloso Trio, Os Quatro e Meia, Resistência e Ana Moura (14, 15, 21 e 22 de julho na Cartuxa).

Quarta-feira o Nos Alive já tinha anunciado Morad, e o Sudoeste David Guetta, Niall Horan e Ivandro para 2023.