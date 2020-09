Gibson filma nova ‘Paixão de Cristo’

Quatro anos depois de surgirem os primeiros rumores, chegou a confirmação: Mel Gibson está mesmo a trabalhar na continuação de ‘A Paixão de Cristo’ - o controverso filme que foi um gigantesco sucesso de bilheteira em 2004 a nível mundial (em Portugal foi visto por mais de 720 mil pessoas). A notícia foi avançada por Jim Caviezel, protagonista da longa-metragem original, que vai integrar também o elenco desta nova versão."Mel Gibson acabou de me enviar o terceiro rascunho [do argumento]. Está a chegar. Chama-se ‘The Passion of the Christ: Resurrection’ [‘A Paixão de Cristo: Ressurreição’]. Vai ser o maior filme de sempre", revelou o ator. Gibson está a trabalhar neste novo filme com Randall Wallace, com quem tem colaborado em vários projetos: Wallace foi nomeado para os Óscares pelo argumento de ‘Braveheart: O Desafio do Guerreiro’, que Mel Gibson realizou, e foi o responsável pelo filme de guerra ‘Fomos Soldados’, que o ator protagonizou. O contributo de Wallace é ainda mais importante tendo em conta que a ressurreição de Jesus Cristo foi uma das suas especializações quando estudou religião na Universidade de Duke, EUA. "A comunidade evangélica considera ‘A Paixão de Cristo’ o maior filme de sempre de Hollywood e continuam a dizer-nos que acham que uma sequela será ainda maior", afirmou Randall Wallace.Ainda não há previsão de estreia do novo filme mas a expectativa é que as filmagens arranquem no próximo ano.