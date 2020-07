Gonçalo Waddington sobre filme 'Patrick': "Quis mostrar o lado da criança raptada"

"Os filmes acompanham sempre o desespero dos pais, mas a mim o que me perturba é o que acontece às crianças. Os processos físicos e psicológicos pelos quais passam e como é que estes as afetam enquanto pessoas”, revela Gonçalo Waddington. O ator refere-se a ‘Patrick’, o filme que marca a sua estreia atrás das câmaras, e que está a surpreender o público nas salas nacionais.









Patrick (interpretado pelo lusodescendente Hugo Fernandes) é um jovem de 20 anos que vive em Paris, no meio de festas e drogas, com o namorado mais velho. Gere um site de pornografia adolescente e acaba por ser preso após uma rusga. É então que as autoridades descobrem que Patrick é, afinal, Mário, que foi raptado em Portugal quando tinha oito anos. O jovem regressa assim a casa, onde é recebido com desconfiança por uma família destruída, ao mesmo tempo que se tenta adaptar a uma nova realidade.

“O tema despertou-me a atenção em 1994/95, quando vi na televisão a notícia sobre uma rapariga que foi encontrada no Norte de Espanha e mais tarde soube-se que tinha sido vítima de tráfico sexual. Aquilo ficou-me na cabeça, mas não tinha maturidade suficiente para contar a história. Anos depois aconteceu o caso do Rui Pedro”, revela o realizador, que contou com a ajuda da PJ e de um psicólogo para fazer o filme. “Queria o mínimo de realismo, mas também que a minha imaginação fosse preponderante. Queria abordar questões morais sem dizer o que está certo ou errado”, conclui.