Grândola recorda Zeca Afonso 34 anos depois da sua morte

O executivo da Câmara de Grândola liderado por António Figueira Mendes e o executivo da Junta de Freguesia de Grândola, liderado por Fátima Luzia, depositaram esta manhã, cravos vermelhos junto ao Monumento a José Afonso.Um gesto simbólico que teve como objetivo, segundo António Figueira Mendes, "prestar homenagem ao cantor e autor da "Grândola Vila Morena" no dia em que se assinalam 34 anos desde a sua morte"."Com esta homenagem, Grândola pretende reafirmar os fortes laços aos ideais de abril e da Liberdade e mantém viva a memória de José Afonso, amigo da terra, e autor da canção que se transformou no hino deste concelho e que é hoje, igualmente, um hino de resistência e de esperança para milhões de cidadãs e de cidadãos em todo o mundo" acrescentou o presidente da Câmara Municipal de Grândola.«Grândola, vila morena» é uma canção composta e cantada por José Afonso que foi escolhida pelo Movimento das Forças Armadas (MFA) para ser a segunda senha de sinalização da Revolução dos Cravos.José Afonso escreveu a primeira versão do poema "Grândola Vila Morena" após ter sido convidado a participar nos festejos do 52º Aniversário da coletividade Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense (SMFOG) em 17 maio de 1964.A canção foi incluída no álbum Cantigas do maio, gravado em dezembro de 1971, disco que conta com os arranjos e direção musical de José Mário Branco.