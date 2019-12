Héber Marques: “Compor é um trabalho de muita paciência”

Depois de três discos de gospel, Héber Marques, o músico que conhecemos dos HMB, volta à expressão mais solitária da sua carreira com um novo disco em nome próprio. ‘Amanhã’ é um EP com seis novos temas, que não se encaixavam de todo no formato da banda e que o ‘obrigaram’ uma vez mais a lançar-se a solo.No centro das novas canções está, por exemplo, a guitarra acústica, o instrumento principal de composição do cantor que nem é muito usado nos HMB. Para ouvir estão temas de desabafo, mais introspetivos e soturnos."Muitas vezes eu encontro respostas para as minhas dúvidas nas canções que escrevo. E este ‘Amanhã’ é muito sobre isso. As canções foram aparecendo com esse vínculo sobre o ‘amanhã’, com um olhar melancólico mas positivo", explica o cantor que há muito aprendeu a lidar com a falta de inspiração. "Compor é um trabalho de muita paciência. Já aprendi que não se pode cair no desespero", diz.O primeiro single chama-se ‘Amor Perfeito’ e mostra a faceta diferente do cantor enquanto músico. Sucessor de ‘Motivações’ (2006), ‘Mais Perto’ (2008) e ‘O teu Nome’ (2016), ‘Amanhã’ chega aos palcos no próximo ano.