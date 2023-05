O mais recente livro de João Céu e Silva – ‘Uma Longa Viagem com Maria Filomena Mónica’ – está a provocar a ira de alguns visados na entrevista publicada pela Contraponto Editores.



Na obra, a socióloga de 80 anos revela ter ido com Vasco Pulido Valente (1941-2020) a uma orgia na casa do casal Vaz da Silva, onde estaria também João Bénard da Costa (1935-2009).









