Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hip hop português vai pôr Lisboa a dançar

Boss AC, Capicua, Carlão, Dillaz, NBC, Piruka, Sam The Kid e muitos outros atuam esta sexta-feira na Altice Arena.

Por Sónia Dias | 01:30

Foi em 2017 que o Sumol Summer Fest decidiu reservar um dos dias do festival para uma retrospetiva do hip hop em Portugal nas últimas duas décadas, que contou com nomes como Allen Halloween, Black Company, Capicua, Chullage, Dealema, Dillaz, NBC, NGA, Sam the Kid e Valete, entre muitos outros.



A História do Hip Hop Tuga foi o ponto alto do evento da Ericeira, ao juntar mais de 15 nomes da cena nacional em palco, com uma viagem organizada por anos.



O que era para ser um espetáculo único acabou por se tornar num evento de culto e, hoje, o grupo de bandas e artistas, ao qual já se juntaram outros nomes (cerca de 40), sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa, "em resposta aos muitos pedidos do público e por vontade de todos os músicos envolvidos, e mais alguns".



A ideia é "reunir em palco uma boa parte dos nomes mais representativos dos últimos 20 anos do hip hop nacional, em celebração do lugar de destaque em que hoje se encontra a cultura hip hop, mais forte do que nunca", disse a promotora Música no Coração.



O elenco é vasto e inclui nomes como Ace, Presto, Bispo, Black Company, Bob Da Rage Sense, Boss AC, Capicua, Carlão, Chullage, Dealema, Deau, Dillaz, General D, GROGNation, Holly Hood, Micro, NBC, Nerve, NGA, Phoenix, RDC, Piruka, ProfJam, Sam The Kid, SP & Wilson, Tekilla, Tribruto, Vado Mas Ki Ás e Wet Bed Gang e Xeg. Os bilhetes custam entre 20 e 25 euros.