História de Greta Thunberg é uma das novidades editoriais infantojuvenis para os próximos meses

A história da jovem ativista Greta Thunberg, a vida da escritora Sophia, um livro de porquês e outro à volta da Tabela Periódica estão entre as novidades editoriais infantojuvenis para os próximos meses.A ativista sueca de 16 anos, que esta semana criticou os líderes mundiais pela inação face às alterações climáticas, é a figura central do livro "Greta Thunberg - Uma História Incrível", da jornalista italiana Valentina Giannella, que sai este mês pela Booksmile."Este livro, que contém os conceitos fundamentais para compreenderem as alterações climáticas, explicados de modo científico e imediato com base nas fontes mais respeitáveis, é para estas crianças", sustenta a autora, tendo como exemplo a atitude de Greta Thunberg.Em setembro assinala-se ainda a edição de "A Manta do José", de Miguel Gouveia, a partir de um conto da tradição judaica, sobre família e memória, ilustrado pela autora espanhola Raquel Catalina, em estreia no panorama português, e com edição da Bruaá.Outra das novidades desta editora para este outono é "Pergunta ao teu Pai... e Outras Frases Misteriosas dos Adultos", uma narrativa de Davide Cali ilustrada pela autora italiana Noemi Vola, também pela Bruaá.No plano da ilustração, a canadiana Isabelle Arsenault estreia-se no mercado português com "Mas Porquê?", sucessão de perguntas feitas por uma menina antes de dormir, imaginadas pelo escritor Marc Barnett, com selo da Orfeu Negro.Quanto a perguntas, há ainda outro livro com um ponto de interrogação: "Porque Não Dormem os Gatos?", de Fernanda Freitas, ilustrado por Sérgio Condeço, pela Nuvem de Letras.Esta editora prepara para outubro o lançamento do livro informativo "O Nosso Planeta", baseado numa série homónima da plataforma Netflix, e um livro biográfico para pequenos leitores sobre Sophia de Mello Breyner Andresen, intitulado "Sophia, a Menina do Mar", de Jorge Lima e Cristina Falcão.A Planeta Tangerina editará "As Mãos e os Livros" e "Hei, Big Bang! (Ninguém disse que era fácil)", ambos de Isabel Minhós Martins, o primeiro ilustrado por Madalena Matoso, o segundo, por Bernardo Carvalho.Ana Pessoa terá novo livro por esta editora, "Isto ou Aquilo", com imagem de Yara Kono, agendado para outubro.O escritor David Machado editará, pela Caminho, em outubro "O Alfabeto Nojento", protagonizado por "Henrique, o campeão em pregar partidas", enquanto a Oficina do Livro publicará "Napoleão Benjamim Pirueta (o menino lupa)", de Isabel Zambujal, com Rachel Caiano, e a Asa lançará "A História da Pequena Estrela", de Rosário Alçada Araújo e Catarina França.Destaque ainda para a Ponto de Fuga que este mês recupera o romance juvenil "Veloz como o Vento", da escritora belga Gine Victor, de 1967, com tradução de Herberto Helder.Das propostas da Bizâncio sobressai "Elementar, meu caro Mendeleev", de Mike Barfield, com ilustrações de Lauren Humphrey, sobre os elementos químicos.Aproveitando 2019, o Ano Internacional da Tabela Periódica, o livro apresenta informações úteis e curiosidades sobre cada um dos elementos "incrivelmente pequenos" que podem existir, de uma forma geral, no Universo ou, em particular, na casa de cada leitor.Para novembro está previsto o 14.º volume da série "Diário de um Banana", de Jeff Kinney, pela Booksmile, e "História Ilustrada do Rock", de Susana Monteagudo & Luis Demano, pela Orfeu Negro.