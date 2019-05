Homenagem em festa brava no Campo Pequeno

A Grande Corrida doacontece na próxima quinta-feira, na Praça do Campo Pequeno, e vai reunir todos os ingredientes para uma festa rija memorável.A maior arena do País será palco de mais um grande espetáculo tauromáquico com um cartel de luxo em destaque.Esta corrida vai ter um significado especial, por homenagear a grande estrela da tauromaquia Joaquim Bastinhas, que morreu no final do ano passado.Nesta oportunidade, será descerrada num dos corredores da praça uma placa em memória do notável cavaleiro.João Moura, de 59 anos, pai do também cavaleiro João Moura Jr., é uma das grandes figuras que integram o cartaz do evento, à semelhança de anos anteriores, em que também contribuiu para grandes espetáculos com marca doO cavaleiro vai protagonizar uma competição renhida com Marcos Bastinhas, filho do homenageado."Joaquim Bastinhas foi um marco como artista e como pessoa. Como artista, pela alegria com que o seu toureio chegava às bancadas, pela relação empática que construiu com o público. Como companheiro, sendo sempre amigo do seu amigo. Guardo dele as mais gratas recordações", afirma João Moura.