James Blunt "ameaça" lançar novas músicas se o Spotify não remover o 'podcast' de Joe Rogan

"Se o Spotify não retirar imediatamente o Joe Rogan, eu vou lançar músicas novas na plataforma. #youwerebeautiful",



brincou o músico de 47 anos no Twitter, fazendo referência ao sucesso "You're beautiful", que lançou no ano de 2004.

James Blunt não quis ficar de fora e, em jeito de brincadeira, "ameaçou" lançar novas músicas caso o 'podcast' não seja retirado.

A polémica que envolve o 'podcast' de Joe Rogan está longe de acabar. Em protesto contra as informações falsas divulgadas pelo The Joe Rogan Experience, que está alojado no Spotify, Neil Young exigiu que as suas músicas fossem retiradas da plataforma, atitude que foi apoiada pela cantora Joni Mitchell, que decidiu fazer o mesmo.