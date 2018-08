Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

James revelam álbum em estreia no festival de Vilar de Mouros

Evento mais antigo da Península Ibérica começa hoje com cartaz para todas as idades.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

"Não temos nada de especial preparado, mas posso dizer que desejámos sempre tocar em Vilar de Mouros". Saul Davies, guitarrista dos James, não poderia ser mais lapidar sobre a estreia da banda britânica, no sábado, último dia do mais antigo evento musical da Península Ibérica que arranca esta quinta-feira.



Casado com uma portuguesa, viveu vários anos em Caminha, mesmo ao lado do festival minhoto. "Vai ser como estar em casa", afirma o músico.



"Será uma noite muito especial para os James e para os nossos fãs", sabendo-se que, em plano de destaque, estará ‘Living in Extraordinary Times’, trabalho editado no início deste mês.



Com um cartaz recheado de nomes que marcaram a música nos últimos 40 anos, a organização espera 15 mil pessoas em cada um dos três dias do festival.



O bilhete diário custa 35 euros e o passe vale 70, num evento que tem, além dos James, os The Pretenders e Incubus como cabeças de cartaz.



Verdadeiro apaixonado por Portugal, Saul Davies realçou o prazer de descobrir as regiões menos turísticas do País. "Passei alguns dias em Almaceda, uma pequena aldeia de Castelo Branco encravada no Pinhal Interior", explica o artista.



"Adorei falar com as pessoas, que parecem viver de uma forma comunitária, bem diferente do que estou habituado", revelou.