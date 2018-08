Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música volta amanhã à vila de Vilar de Mouros

James, Incubus, GNR e David Fonseca vão subir ao palco do festival mais antigo do País.

Por José Eduardo Cação | 01:30

O festival Vilar de Mouros, o mais antigo do País, está de volta para mais uma edição, que começa esta quinta-feira e se estende até sábado. A vila minhota está pronta para três dias de música e ansiosa para ouvir nomes como James, Incubus, GNR e David Fonseca, capazes de atrair milhares de pessoas. A organização espera 15 mil por dia.



A edição deste ano vai contar com muitas novidades, principalmente ao nível do recinto. "A área da restauração vai ser alargada, vamos ter atividades para toda a família, um insuflável com 30 metros e dez de altura, zona de leitura, massagistas, cabeleireiros e tatuadores, disponíveis para quem quiser aproveitar ao máximo este festival", conta Diogo Marques, elemento da organização.



Quanto ao cartaz, os responsáveis falam de um alinhamento para todas as idades. "Queríamos um cartaz homogéneo e capaz de atrair filhos, netos, avós e até bisavós", diz Diogo Marques, garantindo que a venda de bilhetes está a decorrer de forma positiva.



"Os hotéis do concelho estão esgotados. É uma marca que cada vez mais nos leva além fronteiras. É o único festival que se faz no meio das pessoas", conclui Miguel Alves, edil de Caminha.



PORMENORES

O Woodstock português

Conhecido como ‘Woodstock português’ o festival realizou-se a primeira vez em 1965. Parou em 2006 e regressou em 2014, mantendo-se até hoje.



Autocarros gratuitos

A Câmara Municipal de Caminha vai disponibilizar autocarros que vão fazer o percurso entre o recinto e a cidade. Bilhetes de comboio têm desconto.



Bilhetes ainda disponíveis

Os bilhetes com campismo gratuito para os três dias custam 75 euros. O bilhete diário tem um custo de 35 euros. Podem ser comprados no recinto.