Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jamie Lee Curtis ajusta contas com assassino

Quatro décadas depois do primeiro filme, John Carpenter regressa a ‘Halloween’.

Por Sónia Dias | 01:30

É o 10º filme da saga do assassino de máscara branca, mas funciona como se fosse o segundo.



Quatro décadas depois de ter realizado ‘Halloween’, John Carpenter regressa como produtor e consultor criativo deste filme que traz de volta, também, Jamie Lee Curtis, na pele de Laurie Strode, e Nick Castle, como o assustador Michael Myers.



O novo ‘Halloween’, que esta quinta-feira chega às salas, funciona como uma continuação direta da película de 1978, eliminando todas as que foram feitas entretanto.



O filme decorre alguns anos depois de Myers ter transformado a pacata cidade de Haddonfield num banho de sangue, até ser travado por Laurie e internado num hospital psiquiátrico, onde aguarda pacientemente por vingança.



Durante todo este tempo, Laurie preparou-se para o derradeiro ajuste de contas com o assassino. E, quando este volta a fugir do hospício e a colocar a sua máscara, ela está à espera.



No fim de semana de estreia nos Estados Unidos, ‘Halloween’ superou as expectativas. Ao fazer 70,6 milhões de euros em receitas de bilheteira, tornou-se no maior sucesso da carreira de Jamie Lee Curtis, e foi também foi a segunda melhor estreia de um filme de terror, depois de ‘It’ (2017).



PORMENORES

‘Goosebumps 2’

Realizada por Ari Sandel, esta comédia de terror direcionada para um público jovem dá continuação ao filme ‘Goosebumps’, de 2015.



‘Hunter Killer’

Gerard Butler e Gary Oldman protagonizam este filme sobre as repercussões causadas pelo rapto do presidente russo durante um golpe de Estado.



‘Rei dos Ladrões’

James Marsh realiza este filme inspirado no caso real de um grupo improvável de ladrões responsável pelo assalto quase perfeito. Com Michael Caine.