Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joana de Verona brilha em produção brasileira

Filme ‘Praça Paris’, de Lúcia Murat, chega às salas com dois galardões importantes.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A atriz Joana de Verona é protagonista do filme ‘Praça Paris’, realizado pela brasileira Lúcia Murat e que chega hoje às salas nacionais, já com vários galardões no currículo. Murat arrecadou o prémio de Melhor Direção de Ficção no Festival de Cinema do Rio de Janeiro e Grace Passô, coprotagonista, ganhou o prémio Redentor de Melhor Atriz (categoria para a qual Joana de Verona também estava nomeada).



A atriz portuguesa diz ao CM que adora trabalhar sob a direção de mulheres, e que ser dirigida por Murat "foi bom e intenso". "A Lúcia é uma realizadora de ideias firmes. É exigente, mas aceita as sugestões dos atores e, no processo, procurámos, em conjunto, os melhores caminhos para a personagem."



A atriz, que no grande ecrã dá corpo a uma psicóloga que se confronta com uma paciente problemática, e potencialmente perigosa, estudou os princípios da Psicologia para fazer o papel e espera que o público o receba de braços abertos.



"Gostava que fosse bastante visto. Seria interessante que os portugueses tivessem acesso a este ponto de vista sobre o Brasil atual, sobretudo o olhar político e social que transmite", refere.



E por falar em política, Joana, que tem dupla nacionalidade, vai votar no domingo nas eleições brasileiras. Mas não em Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita, apontado como favorito à vitória.



"As propostas dele não vão ao encontro do ideal de um país unificado, fortalecido pela educação e respeito da diversidade", conclui.



PORMENORES

‘Venom’ no grande ecrã

É uma das personagens mais enigmáticas da Marvel. Chega agora ao grande ecrã pela mão do realizador Ruben Fleischer e Tom Hardy é o ator escolhido para este papel assustador.



Um filme de arrepiar

‘Thelma’, também a estrear, centra-se no percurso de uma jovem que, na faculdade, descobre ter poderes sobrenaturais potencialmente perigosos. Realização de Joachim Trier.



Rowan Atkinson de volta

‘Johnny English Volta a Atacar’ assinala o regresso do ator Rowan Atkinson ao papel do agente secreto mais desastrado da história dos Serviços Secretos britânicos. David Kerr realiza.