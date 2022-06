Joe Berardo perde primeira ação em tribunal contra Ministério da Cultura e CCB

Recorde-se que coleção de arte do investidor Joe Berardo vai deixar de estar em exposição no CCB, em Lisboa. O Executivo decidiu rasgar o protocolo, assinado em 2006, que se renovaria automaticamente no final deste ano (caso não fosse denunciado até 30 de junho), entre o Estado e o colecionador de arte. “Ao tomar esta decisão, a nossa prioridade continua a ser uma: garantir a fruição pública de uma coleção que é notável e é mesmo única no contexto do nosso país”, revelou o ministro da cultura, Pedro Adão e Silva aquando do anúncio da decisão.

Joe Berardo perdeu a primeira ação em tribunal no processo sobre o fim do protocolo entre o Estado e o CCB, relativo à Coleção Berardo.De acordo com a notícia avançada esta segunda-feira pelo jornal Público, o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa rejeitou na passada quinta-feira a providência cautelar interposta pelo próprio empresário contra o Ministério da Cultura e o Centro Cultural de Belém.Em causa, refere o tribunal citado pelo jornal, está a "falta de fundamento da pretensão formulada pelos requerentes".