Johnny Depp despedido de filme após condenação relacionada com agressões a ex-mulher

Aos 57 anos, o ator Johnny Depp encontra-se a atravessar uma verdadeira travessia no deserto, com vários projetos a desmoronarem-se. Agora, foi despedido do filme ‘Monstros Fantásticos’, um spin-off da saga ‘Harry Potter’, após a condenação contra o jornal britânico ‘The Sun’ que o definiu como "agressor de mulheres". O artista foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher Amber Heard."O Johnny Depp vai abandonar a saga ‘Monstros Fantásticos’. Agradecemos ao Johnny pelo seu trabalho nos filmes até agora. ‘Monstros Fantásticos 3’ está atualmente em rodagem e será escolhido outro ator para o papel de Gellert Grindelwald. O filme irá estrear nos cinemas em todo o Mundo no verão de 2022", informou a produtora Warner Bros, através de comunicado oficial.O ator reagiu, entretanto, nas redes sociais, revelando-se injustiçado. "Pediram-me para deixar o meu papel como Grindelwald em ‘Monstros Fantásticos’ e eu respeitei e concordei com esse pedido. O julgamento surreal do tribunal do Reino Unido não vai mudar a minha luta para dizer a verdade e confirmo que pretendo recorrer [da condenação]. Mantenho-me forte e tenciono provar que as alegações contra mim são falsas. A minha vida e carreira não vão ser definidas por este momento", completou.Os admiradores da saga mostraram-se divididos quanto à decisão da produtora Warner Bros. Em Hollywood corre o rumor de que a carreira de Depp pode ter chegado ao fim.