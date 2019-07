Incêndio atinge estúdio usado para filmagens da saga Harry Potter

Um incêndio atingiu esta quarta-feira um estúdio da Warner Bros, em Leavesden, na Inglaterra, onde os filmes da saga de Harry Potter foram produzidos. Segundo informações avançadas pela CNN, o incêndio deflagrou por volta das 23h30.

Cerca de 15 carros de bombeiros foram chamados ao espaço que costuma receber visitantes para um passeio guiado pelos cenários e palcos usados de base para os filmes da série britânica e americana, baseada nos romances de J.K. Rowling.

O alerta foi dado por moradores, que acordaram com um cheiro de fumo intenso. Mark Hancock, que vive perto do local dos estúdios, escreveu nas redes sociais que "o fumo subiu e parecia cada vez mais espesso, tanto que conseguia ver as luzes dos bombeiros a refletir no fumo".













As chamas duraram cerca de 12 horas e deflagraram no final da tarde de quarta-feira, dia 10. Após o incidente, o estúdio lançou um comunicado a informar que os passeios no local iriam decorrer normalmente a partir desta quinta-feira.

Um porta-voz da Warner Bros confirmou à BBC que não houve feridos. No entanto, não entrou em mais detalhes sobre o incêndio.