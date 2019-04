Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Deu-me um estalo": Amber conta novos episódios de violência durante casamento com Johnny Depp

Revelados novos documentos sobre o caso de violência doméstica contra o ator.

Amber Heard avança com novas acusações de violência doméstica contra Johnny Depp. Aos documentos a que uma revista britânica teve acesso, a atriz detalha, ao pormenor, o pesadelo que terá vivido enquanto foi casada com o ator.



De acordo com a People, a ex-mulher do ator de Hollywood revelou vários episódios de violência que decorreram durante um voo de Boston para Los Angeles, nos Estados Unidos, em maio de 2014, motivados por uma cena de ciúmes.



Segundo a atriz, Johnny Depp não gostou que a companheira, na altura, tivesse gravado uma cena romântica para a produção de um filme com o ator James Franco e terá atirado vários objetos contra a mesma.



"Ele era um monstro que mudava rapidamente de atitude quando estava sob o efeito de álcool e drogas", afirma Amber.



Os documentos espelham vários episódios de cenas violentas, entre as quais a atriz revela que ameaçou chamar as autoridades, mas que terá sido empurrada e agredida na cabeça por Johnny Depp. "Ele atirou-me uma garrafa, derrubou objetos da sala e deu um soco na parede. Deu-me um estalo, agarrou-me pelos cabelos e arrastou-me de uma escada do escritório para a sala de estar, da cozinha para o quarto e depois para o quarto de hóspedes".



Em resposta às acusações da ex-mulher, Johnny Depp avançou com uma ação judicial em que acusa a atriz de difamação.



Em declarações o advogado de Amber respostou que a ação judicial, avançada pelo ator, não irá silenciar a atriz.



"Esta ação é apenas o mais recente dos esforços repetidos por Johnny Depp para silenciar Amber Heard. Ela não será silenciada. As ações do Sr. Depp provam que ele é incapaz de aceitar a verdade do seu comportamento abusivo", explica.



O casamento de Amber Heard e Johnny Depp começou em 2015, tendo terminado um ano depois com as acusações de violência doméstica feitas pela atriz.



A primeira acusação de violência doméstica de Amber Heard contra Johnny Depp aconteceu em 2016.



Em tribunal o ator já foi condenado a pagar uma indemnização à antiga companheira, valor que Johnny Depp canalizou integralmente para caridade.