A coroa de Santo Eduardo, que o Rei Carlos III vai usar no momento da coroação, no dia 6 de maio, pesa 2 quilos e 230 gramas e é uma réplica da coroa original do rei medieval (e santo) Eduardo, o Confessor, destruída durante a Guerra Civil Inglesa (entre 1642 e 1649).



Desconfortável por ser tão pesada, será substituída logo a seguir pela Coroa Imperial do Estado (1,06 kg), usada pela primeira vez na coroação do avô de Carlos, o Rei Jorge VI, pai de Isabel II, em 1937, e por esta em 1953, quando foi coroada rainha.









